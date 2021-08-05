В Уфе суд снова продлил арест активистке Рамиле Саитовой

Вчера, 4 августа, в Кировском районном суде прошло заседание по уголовному делу в отношении Рамили Саитовой, обвиняемой в публичных призывах к экстремизму.
Суд продлил общественнице срок содержания под стражей ещё на два месяца, до 14 октября. Судебное заседание отложили на 18 августа 14:00 часов, поскольку на слушания не пришёл свидетель, сообщила пресс-служба суда.
Рассмотрение дела и срок ареста уже не в первый раз переносят. Прошлое заседание состоялось 22 июня, но его перенесли из-за неявки свидетеля. Ещё одно слушание проходило 8 июня. Тогда Саитова заявила, что судья Азамат Бикчурин заинтересован в исходе событий. Она подчеркнула, что в 2003 году он также вёл ее дело и «пытался изъять ее бизнес».
Напомним, Рамиля Саитова на Youtube-канале выложила видео, в котором утверждала, что на Урале необходимо снести кресты, а также требовала от армян уехать из Башкирии до конца 2020 года. Также общественница называла себя председателем правительства Башкурдистана и требовала выселить имамов из республики. Помимо этого, Саитова была главой Конгресса башкирского народа, который с декабря 2019 года находится в стадии ликвидации в Управлении Минюста по Башкирии.
На призывы активистки обратили внимание председатель Госсобрания Константин Толкачев и правоохранительные органы, в ноябре прошлого года её задержали. Суд признал её публикации в интернете запрещенными к распространению в России. В СИЗО она пробыла до марта, после чего её поместили в психиатрическую больницу в Базилевке, а затем снова заключили под стражу.
В апреле во время схода граждан в Баймакском районе общественница Тансылу Аслаева сообщила, что Саитова была изнасилована в местах заключения. Однако член Совета по правам человека при главе Башкирии Альмира Жукова опровергла информацию, отметив, что заключенная находилась в следственном изоляторе.
На прошлом заседании Саитова зачитала стихи, написанные ею и посвящённые её маленькой внучке. Она также добавила, что у ее сына 26 июня состоится бракосочетание и поздравила его с этим событием.