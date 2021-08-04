Жителям Башкирии осталось потерпеть невыносимую жару несколько дней

По прогнозам синоптиков Башгидрометцентра нетипичная для августа и нестерпимая для жителей региона погода начнет менятся уже к концу недели. Аномальная жара начнет спадать уже в пятницу, 6 августа благодаря смещению холодных атмосферных фронтов.
Однако вчера и сегодня жара будет стоять до +38°, все из-за выноса тепла с юга днем. Колебаться в среднем температура будет от +31 до+36°.
Легче должно стать уже завтра, 5 августа холодные атмосферные фронты будут смещаться и незначительно ослабят жару. Спасительного снижения температуры до +25,+30° можно ожидать уже к концу рабочей недели. Вместе с понижением температуры в некоторые районы придут кратковременные дожди и порывы шквалистого ветра.