За сутки в водоемах Башкирии утонули четыре человека

В столице республики за день утонули сразу два человека. В реке Белой найден мёртвым 39-летний мужчина. Ещё одна трагедия произошла на озере Максимовское. Компания друзей отдыхала поздно вечером на «диком» пляже, но домой вернулись не все. Один из них — 21-летний парень — пропал. Молодого человека ещё не нашли, водолазы занимаются поисками.