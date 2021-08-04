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За сутки в водоемах Башкирии утонули четыре человека

4 августа 2021, 06:53
Фото: 1MediaInvest
В жаркую погоду, которая держится в республике уже несколько дней, жители не упускают возможности искупаться в местных водоёмах. Но не все соблюдают правила безопасности.

За минувшие сутки в Башкирии произошли четыре несчастных случая на воде. Об этом сообщает Госкомитет республики по чрезвычайным ситуациям.

В Бирске спасатели вытащили из воды тело 15-летнего мальчика. Подросток утонул в реке Белой.

На Кальмашевском водохранилище Чишминского района погиб 22-летний парень.

В столице республики за день утонули сразу два человека. В реке Белой найден мёртвым 39-летний мужчина. Ещё одна трагедия произошла на озере Максимовское. Компания друзей отдыхала поздно вечером на «диком» пляже, но домой вернулись не все. Один из них — 21-летний парень — пропал. Молодого человека ещё не нашли, водолазы занимаются поисками.

По официальным данным, с начала 2021 года в республике утонул 81 человек, среди которых 12 детей. При этом ранее ведомство сообщало о 133 утонувших.

Напомним, накануне стало известно о пропаже молодого человека 2002 года рождения в селе Канлы. Последний раз его видели купающимся в местном озере, водолазы отправились на поиски парня.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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