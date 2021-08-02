В Башкирии уже сутки спасатели ищут тело утонувшего 19-летнего парня

В Башкирии уже сутки спасатели ищут тело утонувшего 19-летнего парня
В Башкирии уже сутки спасатели ищут тело утонувшего 19-летнего парня
Вчера, 13:27ПроисшествияАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Трагедия произошла в Кушнаренковском районе.

Вчера, 1 августа, в селе Канлы на озере утонул молодой человек 2002 года рождения, сообщил Госкомитет РБ по чрезвычайным ситуациям. Поиски парня спасателями продолжаются.

В прошедшую субботу, 31 августа, в селе Михайловка Уфимского района в парке отдыха «Лукоморье» очевидцы вытащили из воды мужчину. Он был без сознания. Отдыхающие помогли мужчине, и его удалось спасти.

По последним данным, с начала 2021 года в республике утонуло 133 человека, включая 16 детей.

Напомним, накануне в Туймазинском районе на озере Земснярад утонул мужчина 1982 года рождения. Он купался в состоянии алкогольного опьянения на необорудованном пляже.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы