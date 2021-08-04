Полиция задержала бизнесмена из Уфы, находящегося в федеральном розыске

Предприниматель обвиняется в преднамеренном банкротстве и мошенничестве в особо крупном размере. Предварительно, в 2017 году он оформил в банке крупный кредит. Часть этих денег, а точнее более 44 миллионов рублей, мужчина похитил обманным путём, а в 2020 году он просто прошёл процедуру банкротства, чтобы не выплачивать кредит. Кроме того, бизнесмен заключил с родственнице и знакомыми сделки купли-продажи техники его компании, оцениваемой в 19 миллионов рублей. Благодаря этому имущество не изъяли для погашения задолженности и оплаты налогов. В 2019 его организация также была признана банкротом.