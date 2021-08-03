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Глава Башкирии высказался о необходимости ускорить строительство детского онкоцентра

3 августа 2021, 03:59
Фото: 1mediainvest
Строительство откладывается с декабря 2020 года, в том числе из-за судебных споров участников тендера.

Итоги уже проведенных аукционов сейчас рассматривает Арбитражный суд. Всех участников аукциона: ООО «ПроектСтройКомплекс»и ООО «Дортрансстрой» по были признаны уклонившимися от заключения контракта, а «Строительное управление № 1» сейчас оспаривает решение в Арбитражном суде.

Первый конкурс на строительство Центра детской онкологии и гематологии был размещен на госзакупках в конце декабря 2020 года, ни на июньский, ни на ныне открытый конкурс не поступило ни одной заявки от потенциальных исполнителей. Однако премьер-министр республики Андрей Назаров на вчерашней оперативке заявил, что подрядчик определится в ближайшие дни. С ним и заключат долгожданный контракт.

Там же на оперативке в Правительстве Башкирии министр здравоохранения Максим Забелин заверил, что изменение сроков окончания работ и перераспределение финансов содержатся в Республиканской адресной инвестиционной программе. В 2021 году из бюджета Башкирии на данный проект было выделено 150 миллионов рублей.

Радий Хабиров также высказался о затянутом строительстве и предупредил, что придется наращивать темпы работы.

– Держите этот вопрос на контроле. Сразу скажу, надо будет наращивать темпы. У меня первый раз такое в практике, что мы так долго строим, – отрезал глава Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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