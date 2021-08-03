Еврокомиссия признала сертификаты о вакцинации «Спутником V» в Сан-Марино

Ведь так же Венгрия, которая входит в Евросоюз, не только активно пользуется «Спутником V», но и собирается его выпускать. Непризнание венгерских сертификатов сейчас будет, по меньшей мере, странным. Не говоря уже о том, что в самой Венгрии не будут молчать по поводу такой попытки необоснованной дискриминации со стороны европейской бюрократии.