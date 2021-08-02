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С 1 сентября в школах Башкирии будут работать антиковидные инспекторы

2 августа 2021, 08:20
Фото: 1mediainvest
Должности будут занимать ординаторы и студенты старших курсов Башкирского медуниверситета и медицинских колледжей.

Инспекторы будут проверять соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в учебных заведения.

– Все, списки мы по школам определили, как и в прошлом году направили списки школ с локациями. Направили списки и в БГМУ и в Минздрав. Ждем окончательные списки, согласованные Минздравом и БГМУ. И мединспекторы, как положено, с 1 сентября выходят в наши общеобразовательные учреждения. Регламент отработан и утвержден, работаем по утвержденной схеме – заявил Айбулат Хажин.

Ректор БГМУ Валентин Павлов подтвердил, что порядка 500 студентов готовы выйти медицинскими инспекторами. Он также сообщил, что вопрос отработали в прошлом году, и заявил, что проблем не будет и в этом.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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