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В Башкирии продолжаются лесные пожары, огнем охвачены 12 гектаров леса

1 августа 2021, 08:24
Фото: 1mediainvest
Три очага продолжают действовать в Зилаирском и Зианчуринском районах республики.

ГУ МЧС по Башкирии опубликовало данные о ситуации в регионе с лесными пожарами. Так, на территории Башкортостана за сутки было зарегистрировано 3 очага лесных пожаров на площади 12 га. В Зилаирском районе Башкирии горят 2 участка леса площадью 3 и 5 гектаров. В Зианчуринском районе горело 4 гектара леса, но пожар на данный момент удалось локализовать.

В ведомстве отчитались об обстановке с пожарами с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Башкирии. Так за этот период возникло 239 очагов лесных пожаров на общей площади 2752,859 га. За аналогичный период прошлого года в Башкирии возникло 117 очагов, то есть зафиксировано увеличение на 122 очага, при этом площадь пожаров уменьшилась по сравнению с показателями прошлого года на 1826,331 га.

В МЧС сообщили, что 1 августа 2021 года в лесном фонде Республики Башкортостан прогнозируются 2, 3 и 4 классы пожароопасности. Двум муниципальным округам присвоен 4 класс пожароопасности – Мелеузовскому и Хайбуллинскому районам.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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