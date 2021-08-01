В Башкирии продолжаются лесные пожары, огнем охвачены 12 гектаров леса

ГУ МЧС по Башкирии опубликовало данные о ситуации в регионе с лесными пожарами. Так, на территории Башкортостана за сутки было зарегистрировано 3 очага лесных пожаров на площади 12 га. В Зилаирском районе Башкирии горят 2 участка леса площадью 3 и 5 гектаров. В Зианчуринском районе горело 4 гектара леса, но пожар на данный момент удалось локализовать.
В ведомстве отчитались об обстановке с пожарами с начала пожароопасного сезона 2021 года на территории Башкирии. Так за этот период возникло 239 очагов лесных пожаров на общей площади 2752,859 га. За аналогичный период прошлого года в Башкирии возникло 117 очагов, то есть зафиксировано увеличение на 122 очага, при этом площадь пожаров уменьшилась по сравнению с показателями прошлого года на 1826,331 га.
В МЧС сообщили, что 1 августа 2021 года в лесном фонде Республики Башкортостан прогнозируются 2, 3 и 4 классы пожароопасности. Двум муниципальным округам присвоен 4 класс пожароопасности – Мелеузовскому и Хайбуллинскому районам.