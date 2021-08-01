Советник главы Башкирии Тимур Мухаметьянов перешел в Минтранс России

С 2017 года Мухаметьянов трудился в должности председателя госкомитета по транспорту и дорожному хозяйству Башкирии, а в апреле 2020 с этой должности он перешел в Правительство республики, где стал советником Радия Хабирова по вопросам транспортной и дорожной инфраструктуры, строительства, благоустройства и ЖКХ.