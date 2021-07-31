В России предложили запретить посещать ночные заведения до 21 года

Напомним, накануне глава Башкирии Радий Хабиров рассказал о результатах политики борьбы с нелегальной торговлей алкоголем в республике. По его словам, в регионе наблюдается снижение смертности от отравлений алкоголем. Кроме того, в республике усилили меры по борьбе с нелегальной торговлей спиртным, благодаря чему за год изъяли 4 тысячи литров такой продукции.