В Башкирии при столкновении трех автомобилей погиб мужчина

Сегодня, 30 июля, на трассе Уфа-Белорецк возле села Серменево произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.
На дороге столкнулись сразу три автомобиля: Lada Granta, Mitsubishi Outlander и ВАЗ-2114. Водитель первой машины, к сожалению, не выжил.
Напомним, ещё одно ДТП с погибшим накануне произошло в Кушнаренковском районе. Автомобиль «Geely Emgrand», за рулём которого был 22-летний парень, съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажир погиб, а водитель госпитализирован.