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В Башкирии при столкновении трех автомобилей погиб мужчина

30 июля 2021, 11:38
Фото: Госкомитет по ЧС РБ
На место происшествия выехали спасатели, медики и сотрудники полиции.

Сегодня, 30 июля, на трассе Уфа-Белорецк возле села Серменево произошло смертельное ДТП. Об этом сообщил Госкомитет Башкирии по чрезвычайным ситуациям.

На дороге столкнулись сразу три автомобиля: Lada Granta, Mitsubishi Outlander и ВАЗ-2114. Водитель первой машины, к сожалению, не выжил.

Напомним, ещё одно ДТП с погибшим накануне произошло в Кушнаренковском районе. Автомобиль «Geely Emgrand», за рулём которого был 22-летний парень, съехал в кювет и врезался в дерево. Пассажир погиб, а водитель госпитализирован.

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#Новости#Александра Константинова#Происшествия
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