В Башкирии автомобиль съехал в кювет – водитель в реанимации, пассажир погиб

ГИБДД по Башкирии сообщает, что после полуночи 29 июля в Кушнаренковском районе на 1294 километре автодороги Москва-Уфа 22-летний житель Стерлитамака за рулём автомобиля "Geely Emgrand" допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.
В результате аварии погиб 22-летний пассажир из Ишимбайского района, он скончался на месте происшествия. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Ведется разбирательство.
29 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы. сообщают в ГИБДД по Башкирии.