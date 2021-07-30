mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии автомобиль съехал в кювет – водитель в реанимации, пассажир погиб

30 июля 2021, 05:13
Фото: скриншот
ДТП произошло в Кушнаренковском районе Башкирии.

ГИБДД по Башкирии сообщает, что после полуночи 29 июля в Кушнаренковском районе на 1294 километре автодороги Москва-Уфа 22-летний житель Стерлитамака за рулём автомобиля "Geely Emgrand" допустил съезд в кювет с последующим наездом на дерево.

В результате аварии погиб 22-летний пассажир из Ишимбайского района, он скончался на месте происшествия. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение больницы. Ведется разбирательство.

29 июля 2021 года на дорогах республики зарегистрировано восемь автомобильных аварий, в которых один человек погиб и десять получили травмы. сообщают в ГИБДД по Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48