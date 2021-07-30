Красная зона: репортаж Mkset.ru из ковидного госпиталя в Уфе

Прежде чем попасть в «Красную зону» ковидного госпиталя, где лежат пациенты зараженный вирусом коронавируса нужно одеться в защитный костюм. Врачи говорят уже привыкли, но для тех кто одевает СИЗы впервые это напоминает процедуру перед отправлением в космос. Необходимо соблюдать строгий протокол или высок риск того, что вы заболеете.