Банк «Открытие» упростил получение статуса квалифицированного инвестора

По сообщению издания newsnn.ru, «Открытие Брокер» входит в структуру банка «Открытие» и работает с 1995 года. Статус квалифицированного инвестора — статус участника биржевых торгов, который присваивается физическим и юридическим лицам и позволяет пользоваться всеми стандартными и нестандартными финансовыми инструментами из любой точки мира: структурными продуктами, ценными бумагами, ETF от крупных зарубежных инвестиционных компаний, закрытыми ПИФами, а также акциями, депозитарными расписками и еврооблигациями, используемыми на зарубежных биржах.
К физическим и юридическим лицам, которые хотят получить статус квалифицированного инвестора, предъявляются достаточно строгие требования. Так, клиент должен иметь высшее экономическое образование (подтверждается дипломом вуза, который может проводить аттестацию в сфере ценных бумаг), сертификаты, свидетельствующие о высокой квалификации на финансовом рынке.
Также физическое или юридическое лицо должно иметь активы компании на сумму не менее шести миллионов рублей и опыт работы в брокерских компаниях РФ или зарубежных стран не менее двух лет. Кроме этого, клиент должен представить данные о торговом обороте по сделкам — не менее шести миллионов рублей за 4 месяца.
Документы, которые необходимы для подачи заявки на присвоение статуса квалифицированного инвестора, теперь можно подавать онлайн через личный кабинет на сайте «Открытие Брокер».
Глава «Открытие Брокер» Юрий Маслов отметил, что в последнее время к инвестиционным рынка проявляют интерес новички, не имеющие опыта и навыков. Чтобы оградить их от сложных механизмов рынка, были разработаны строгие требования для получения статуса квалифицированного инвестора. При этом для опытных трейдеров процесс присвоения статуса максимально прост.
«Новый функционал личного кабинета и мобильного приложения позволит нашим клиентам существенно упростить процесс присвоения статуса и значительно расширить диверсификацию инвестиционного портфеля», — сказал Маслов.