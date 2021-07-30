Банк «Открытие» упростил получение статуса квалифицированного инвестора

Также физическое или юридическое лицо должно иметь активы компании на сумму не менее шести миллионов рублей и опыт работы в брокерских компаниях РФ или зарубежных стран не менее двух лет. Кроме этого, клиент должен представить данные о торговом обороте по сделкам — не менее шести миллионов рублей за 4 месяца.