В Башкирии 16-летнего парня подозревают в грабеже на полмиллиона рублей и избиении

Следствие полагает, что 23 июля 2021 года около 11.20 часов парень заметил как 34-летняя почтальон разносит пенсию по квартирам и не преминул напасть на нее в подъезде. Он нанес женщине множественные удары по голове, после чего похитил сумку с половиной миллиона и скрылся. Подозреваемый пытался уничтожить улики – сжечь сумку женщины и свою олимпийку, но сделать этого должным образом не смог.