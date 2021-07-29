Уфимский экшн-сериал покажут по телевидению в США и Канаде

Сериал стал первым экшн-боевиком, снятым в Башкирии. В нём рассказывается об учителе физики Роберте Богданове из провинции, который терпит насмешки учеников и живёт на скромную зарплату. Однажды он становится случайным соучастником ограбления и убийства наркодилера, после чего жизнь Роберта полностью меняется. Теперь его ищет полиция, а вдобавок и криминальный авторитет Хан. Помимо этого, его дочери требуется срочная дорогостоящая операция в Израиле, которая учителю не по карману.