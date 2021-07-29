Смоленская «Квадра» выполнила план по перекладке сетей на 60%

На улицах Нормандия-Неман, Ново-Киевской и на проспекте Гагарина «Квадра» меняет около 1,5 км изношенной теплотрассы — более 30% от всего запланированного на нынешний год объема работ. Ремонт на проспекте Гагарина уже завершили. Подачу горячей воды восстановили. На улице Нормандия-Неман работы тоже завершили, однако ввести теплотрассу в эксплуатацию не получится до окончания работ на улице Ново-Киевской. Это обусловлено радиальной схемой системы теплоснабжения Смоленска.