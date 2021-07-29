Шварц убежден, что «Уфа» показывает другой футбол при Стукалове

«В прошлое воскресенье мы посетили матч ЦСКА — „Уфа“. Это серьезная команда, которая компактно обороняется. Такую защиту достаточно сложно взломать. С новым тренером команда показывает совсем другой футбол. Кроме того, игра пройдет на искусственном газоне, что тоже внесет свои коррективы. Мы убеждены, что на нем „Уфа“ постарается сыграть в свой футбол. Но мы должны сохранить свои принципы, сыграть в своем стиле и хорошо себя проявить в этой встрече», — цитирует наставника «Советский спорт».