mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Шварц убежден, что «Уфа» показывает другой футбол при Стукалове

29 июля 2021, 19:37
Фото: pxhere.com
Главный тренер «Динамо» поделился ожиданиями от матча 2-го тура РПЛ с башкирской командой.

«В прошлое воскресенье мы посетили матч ЦСКА — „Уфа“. Это серьезная команда, которая компактно обороняется. Такую защиту достаточно сложно взломать. С новым тренером команда показывает совсем другой футбол. Кроме того, игра пройдет на искусственном газоне, что тоже внесет свои коррективы. Мы убеждены, что на нем „Уфа“ постарается сыграть в свой футбол. Но мы должны сохранить свои принципы, сыграть в своем стиле и хорошо себя проявить в этой встрече», — цитирует наставника «Советский спорт».

Матч «Уфа» — «Динамо» пройдет 31 июля. Начало в 17:30 по московскому времени.

Напомним, что в первом туре бело-голубые выиграли на выезде у «Ростова», подопечные Алексея Стукалова уступили в гостях ЦСКА (0:1).

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48