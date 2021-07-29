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Шандалович: Карелия выделит 142 млн рублей на борьбу с пожарами в республике

29 июля 2021, 15:47
Фото: youtube.com
Депутаты Законодательного собрания Карелии 28 июля в ходе внеочередного заседания внесли корректировки в бюджет республики. Свыше 142 млн руб. будет выделено на борьбу с пожарами.

На 50 млн руб. увеличен объем резервного фонда правительства республики, сообщает karelinform.ru. 68 млн руб. предусмотрен на то, чтобы закупить 10 пожарных машин. 24 млн руб. планируется вложить в покупку обмундирования и пожарно-технического вооружения для работников противопожарной службы Карелии.

«Карелия является лесной республикой. И, безусловно, для нас очень важно состояние нашей лесной отрасли. Считаю, что в данный момент наша обязанность — уделить еще больше внимания вопросам профилактики пожаров, обеспечения безопасности леса и безопасности людей, которые живут на территории лесных поселков и рядом с лесными массивами. Требуется повысить финансирование отрасли, которая обеспечивает охрану и безопасность лесов, по максимуму укрепить материально-техническую базу противопожарной службы республики», — заключил председатель парламента Карелии Элиссан Шандалович.

Также, по его словам, в Карелии в связи с лесными пожарами введен режим ЧС. Шандалович обратился к жителям и гостям республики, попросив их воздержаться от посещения лесов.

Как сообщает Главное управление МЧС России по Республике Карелия, сейчас в регионе действует 26 очагов природных пожаров. Их площадь занимает свыше 15 тыс. га. Тушением пожаров занимается аэромобильная группировка Невского спасательного центра МЧС РФ, состоящая из 100 человек. Режим чрезвычайной ситуации будет действовать до 1 августа.

Ранее стало известно, что спикер республиканского парламента объявил об экстренном заседании депутатов для принятия решений по дополнительному финансированию нужд пожарных.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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