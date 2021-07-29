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Названо главное слово 2021 года по мнению большинства россиян

29 июля 2021, 11:39
Фото: pixabay.com
Сервис по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob организовал опрос, чтобы выяснить, какое слово граждане России считают самым главным в этом году.

Большинство россиян считает главным словом 2021 года «коронавирус». Каждый девятый респондент назвал словом года «вакцину». 7% участвовавших в опросе решили, что самое важное слово года — «здоровье».

Как сообщает RT, каждый двадцатый житель России описал год словом «пандемия». 4% считают, что уместно выбрать слово года из нецензурного лексикона.

По 3% голосов опрошенных получили такие понятия, как «работа» и «семья», 2% оптимистично выбрали «жизнь».

43% респондентов указали слова, близкие по смыслу к главному слову года, это: «стабильность», «кризис», «маска», «выборы» и «удаленка».

В прошлогоднем опросе также лидировало слово «коронавирус», правда, в 2020 году ему было отдано 28% голосов, а сейчас — только 16%. В 2021 году популярность получил термин «вакцина», набрав 11% голосов.

В опросе этого года участвовали 1600 респондентов из числа экономически активного населения из всех российских регионов.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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