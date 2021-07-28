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В ДТП под Уфой погиб 82-летний водитель скутера без прав

28 июля 2021, 04:56
Фото: ГИБДД по Башкирии
Мужчина скончался от травм полученных при столкновении с иномаркой.

ДТП произошло в Уфимском районе на улице Школьная села Чесноковка. 82-летний пожилой мужчина, управляя скутером "Priboy", при повороте на улице Коммунистической, совершил столкновение со встречной "Toyota Camry", за рулём которой находился 24-летний уфимец.

В результате ДТП пожилой мужчина скончался на месте от полученных травм. В ГИБДД по Башкирии также сообщают, что пожилой мужчина водительских прав не имел, ведется разбирательство.

Гибель пожилого мужчины стала единственным летальным исходом ДТП на дорогах Башкирии, 27 июля 2021 было зарегистрировано пять автомобильных аварий, семь человек получили травмы.

#Новости#Ирина Деревянчук#Происшествия
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