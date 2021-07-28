Ослабление ограничений, массовое отравление и увольнение врачей. Итоги дня в Башкирии

Координатор Межрегионального профсоюза работников здравоохранения «Действие» в РБ Антон Орлов сообщил в соцсетях о массовом увольнении врачей-терапевтов из Иглинской ЦРБ . Он призвал министра здравоохранения Башкирии Максима Забелина обратить внимание, что на сегодняшний день из 19 участковых терапевтов уже уволились 13 и еще двое сотрудников больницы вскоре последуют их примеру.