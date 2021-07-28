Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с ПСК-6 по стройке на Шота Руставели

Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с ПСК-6 по стройке на Шота Руставели
Мэрия Уфы заключила мировое соглашение с ПСК-6 по стройке на Шота Руставели
Вчера, 14:26ОбществоАлександра КонстантиноваФото: 1MediaInvest
Сегодня, 28 июля, в Арбитражном суде Башкирии прошло заседание по делу о приостановленной из-за протестов уфимцев стройки на улице Шота Руставели. Строительная компания «ПСК-6», принадлежащая депутату Горсовета Уфы Андрею Носкову, заключила мировое соглашение с администрацией Уфы.

Согласно соглашению, контракт городской мэрии и ПСК-6 на развитие территории в квартале между улицами Российской, Шота Руставели и проспектом Октября останется действительным, но изменят проект планировки и межевания, сообщает РБК-Уфа.

Так, на этой площади снесут четыре аварийных дома, на месте высотки, против которой выступали уфимцы, сделают парковую релакс-зону. Также в квартале будут возведены жилые объекты, которые утвердят в новом проекте строительства. Общая площадь помещений на территории будет составлять примерно 46,6 тысяч кв. м.

Кроме того, строительная компания отказалась от требование возместить средства, потерянные из-за срыва строительства дома.

— Я считаю эти действия слаженной работой города с застройщиками по нарушению прав жителей всего города Уфа. Еще я считаю, что слово Главы РБ Радия Хабирова равно нулю, — написала активистка Алла Яковлева на своей странице в соцсетях, комментируя мировое соглашение.

Напомним, жители дома № 5 на Шота Руставели, в чьем дворе ПСК-6 начала строительство высотки, возмутились и выступили против её возведения. Осенью прошлого года на месте приехал Радий Хабиров и остановил стройку. Позже ПСК-6 подала в суд мэрию Уфы, требуя взыскать 750 миллионов рублей за срыв строительства. В мае руководитель ПСК-6 Андрей Носков заявил, что 95 дольщикам недостроенного дома вернули деньги за квартиры, ещё восемь — отказались от выплат.

Материалы по теме:
Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы