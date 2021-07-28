Новые социальные выплаты 2021

Три года назад в нашей стране заработала специальная программа государственного субсидирования займов по ипотеке. Многодетным предлагалось поучаствовать в льготном кредитовании со ставкой 6 процентов. Но для этого нужны определенные условия. Во-первых, в семье должен родиться третий, четвертый и последующий ребенок после 1 января 2018 года и не позднее 31 декабря 2022 года. Во-вторых, нужно купить квартиру или дом на первичном рынке недвижимости. И, в-третьих, первичный взнос надо сделать самим, причем сумма должна быть не менее 20 процентов от стоимости жилья. К слову, в апреле 2019 года в России приняли закон уже о бессрочном субсидировании ипотечного кредита по этой программе.