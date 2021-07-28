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Байлз: постараюсь подготовиться к следующим дням

28 июля 2021, 16:55
Фото: pxhere.com
Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о том, сможет ли участвовать в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио.

Американская гимнастка Симона Байлз рассказала о том, сможет ли участвовать в индивидуальном многоборье на Олимпиаде в Токио. Её команда стала второй в командных соревнованиях.

«Давайте двигаться шаг за шагом, от одного дня к другому. У нас есть небольшой перерыв, и будет приятно завтра эмоционально отдохнуть. Как ни крути, гимнастика — это ещё не всё. В жизни есть нечто большее, чем гимнастика. Поэтому я не слишком беспокоюсь о том, что случилось. Постараюсь подготовиться к следующим дням», — приводит слова Байлз «Советский спорт».

Добавим, что четырехкратная олимпийская чемпионка досрочно прекратила борьбу в командном многоборье. Она выступила лишь в опорном прыжке и покинула зал.

Напомним, что золото в соревнованиях завоевала сборная России.

#Новости#Марина Колодкина#Спорт
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