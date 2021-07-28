Байлз: постараюсь подготовиться к следующим дням

«Давайте двигаться шаг за шагом, от одного дня к другому. У нас есть небольшой перерыв, и будет приятно завтра эмоционально отдохнуть. Как ни крути, гимнастика — это ещё не всё. В жизни есть нечто большее, чем гимнастика. Поэтому я не слишком беспокоюсь о том, что случилось. Постараюсь подготовиться к следующим дням», — приводит слова Байлз «Советский спорт».