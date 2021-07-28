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Адреса пунктов вакцинации от COVID-19 в Башкирии доступны на Яндекс и Google Картах

28 июля 2021, 08:41
Фото: 1MediaInvest
В Башкирии адреса пунктов вакцинации от коронавируса стали доступны не только в Google Картах, но и в Яндекс.Картах.

Чтобы воспользоваться сервисами, нужно ввести в Яндекс.Карты или Google Карты поисковые запросы «вакцинация» или «пункты вакцинации». Пользователи также смогут узнать адреса близлежащих пунктов вакцинации, их часы работы и телефон горячей линии.

В Башкортостане действует 185 пунктов вакцинации, включая мобильные. В Уфе работает 9 пунктов (Конгресс-холл «Торатау», торговые центры «Простор», «Акварин», «Мир», «МЕГА», «Планета», торговый комплекс «Центральный», торгово-деловой комплекс Гостиный двор, лайфстайл-центр «Башкирия»). В Стерлитамаке процедуру можно пройти в торговых центрах «СитиМолл» и «Фабри».

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#Новости#Александра Константинова#Коронавирус COVID-19
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