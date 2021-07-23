Google Карты подскажут жителям России о ближайшем пункте вакцинации

— Чтобы получить данные, пользователю достаточно ввести запрос в поисковую строку на Google Картах (например, «вакцинация рядом»). Для каждого пункта доступна следующая информация: полное название, точный адрес, телефон, сайт и время работы. Можно также узнать, мобильный это или стационарный пункт, можно ли в нем сдать анализы на COVID-19 и антитела к коронавирусной инфекции. Также там есть ссылки на страницу сайта Госуслуги с возможностью записаться на прием и на портал Стопкорнавирус. рф с официальной и проверенной информацией о коронавирусной инфекции и ответами на самые распространенные вопросы, — прокомментировала управляющий директор компании в России Юлия Соловьева.