В Уфе бывшая сотрудница причинила больнице №13 ущерб в 3,1 млн рублей

Как следует из материалов дела, речь идет о событиях двухлетней давности. В августе 2019 года больница заключила с компанией «Башинснаб» договор о проведении капитального ремонта в терапевтическом корпусе и установке генератора для бесперебойного питания ценой свыше 1,9 млн рублей.