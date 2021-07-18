Суд Уфимского района завернул дело по обвинению Артема Ковшова в халатности

Судья Уфимского районного суда Анна Вольцова вернула на доработку обвинительное заключение по делу о халатности с тяжкими последствиями с участием бывшего замглавы Уфимского района Артема Ковшова и бывшего заместитель начальника отдела ГУП РБ «УАЗ» Ильдуса Садреева.

Как следует из информации, опубликованной на сайте суда, обвинительный акт «составлен с нарушением требований Кодекса». Сообщается, что дело возвращено прокурору или руководителю следственного органа. Подробности данного дела ранее были опубликованы на сайте регионального управления следкома. Оно было заведено после того, как весной 2017 года в селе Жуково на 12-летнюю девочку упали плохо закрепленные футбольные ворота на школьной спортплощадке. По заключению медэкспертов, здоровью ребенка был причинен тяжкий вред, девочка долго находилась в коме и в итоге осталась инвалидом. Ильдусу Садрееву и Артему Ковшову было предъявлено обвинение в халатности, повлекшей по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. основание для этого стал тот факт, что в 2016 году многофункциональная детская площадка, построенная на территории школы в селе Жуково, обустраивалась по заказу ГУП РБ «УАЗ». При этом Ильдус Садреев обязан был контролировать качество выполненных работ, однако, согласно данным следствия, он не обеспечил проведение всех предусмотренных нормативными актами испытаний. В результате футбольные ворота были установлены с нарушениями требований ГОСТа без специальных труб, которыми они должны были прикрепляться к поверхности площадки. Таким образом рано или поздно их падение было неизбежно Артем Ковшов, который в то время работал заместителем главы администрации Уфимского района, по мнению следствия, должен был при приемке объекта своевременно лично выехать на спортплощадку вместе с комиссией, однако этого не произошло. - Прием объекта носил формальный характер и надлежащий осмотр и проверка ворот осуществлены также не были, - констатировали следователи. После открытия спортплощадки она в течение полугода, до момента нечастного случая с девочкой, фактически была доступна всем желающим. Летом 2017 года, уже во время следствия, Артем Ковшов был назначен заместителем министра строительства Башкирии Следком уточнял, что обвиняемые не признали своей вины. Следствие длилось три с лишним года, и в ноябре 2020 года передало материалы в суд. Как следует из информации на сайте суда, заседание постоянно откладывалось, пока 14 июля текущего года судья не забраковала окончательно обвинительное заключение. Корреспондент Mkset запросил комментарий у адвокаты Руслана Альмухаметова, представляющего интересы Артема Ковшова по данному делу, однако он пока воздержался от интервью без согласия своего доверителя. Как только комментарий будет предоставлен, он тут же будет опубликован на нашем сайте.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter