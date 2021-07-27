В администрации Уфы озвучили планы по созданию новых официальных пляжей

О ситуации на водоемах и пляжах уфы на оперативке в мэрии отчитался Александр Григорьев, заместитель начальника МБУ «Управление гражданской защиты» города Уфы.
За прошедшую неделю поисково-спасательный отряд УГЗ Уфы осуществил 66 дежурств на водоемах, 72 патрулирования акваторий и оказал помощь 28 людям. На воде проводились и другие профилактические мероприятия, в ходе 72 рейсов патрулирования было составлено 44 протокола КоАП, проведен 71 рейд и проинструктировано 2 595 человек.
С начала купального сезона было проинструктировано 21 180 человек. На водных объектах было спасено 72 человека, 22 из них дети
Мэр Уфы Сергей Греков заявил, что «количество происшествий на воде относительно прошлого года снизилось процентов наверное на 25».
– Происшествия происходят в необорудованных местах купания, и в связи с алкогольным опьянением. Поэтому руководитель региона поручил увеличить количество мест организованного купания. Поэтому просьба всем соответствующим службам, главам районов и замам подготовить предложения по будущему году, где и как мы можем увеличить места организованного купания, – сообщил коллегам глава городской администрации.
Что касается ситуации по Башкирии, за 2020 год погибло на воде 97 человек. В этом году на тот же период погибло 59 человек. Такие данные на оперативке в Правительстве озвучил глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Глава региона оценил улучшение показателей.
По утоплениям цифра радует. Много, конечно, но в прошлом году просто была катастрофа. Продолжайте. Мы должны каждый год увеличивать количество официальных пляжей.Радий Хабиров