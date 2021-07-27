В администрации Уфы озвучили планы по созданию новых официальных пляжей

Что касается ситуации по Башкирии, за 2020 год погибло на воде 97 человек. В этом году на тот же период погибло 59 человек. Такие данные на оперативке в Правительстве озвучил глава госкомитета по ЧС Фарит Гумеров. Глава региона оценил улучшение показателей.