Глава центра «Сириус» Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет НОЦ Башкирии

На встрече с главой «Сириуса» глава республики отметил, что одним из главных векторов работы регионального Правительства является стратегическое развитие нового высшего образования и науки. Башкирия получила федеральную поддержку Научно-образовательного центра мирового уровня, и сейчас идёт насыщенная работа по его развитию.