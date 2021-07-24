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Глава центра «Сириус» Елена Шмелева войдет в наблюдательный совет НОЦ Башкирии

24 июля 2021, 06:04
Фото: Сайт главы Башкирии
Глава Башкирии Радий Хабиров предложил руководителю образовательного центра «Сириус» Елене Шмелёвой войти в состав наблюдательного совета Евразийского научно-образовательного центра в качестве заместителя председателя, сообщает пресс-служба администрации главы республики.

На встрече с главой «Сириуса» глава республики отметил, что одним из главных векторов работы регионального Правительства является стратегическое развитие нового высшего образования и науки. Башкирия получила федеральную поддержку Научно-образовательного центра мирового уровня, и сейчас идёт насыщенная работа по его развитию.

Елена Шмелёва подчеркнула, что в республике ведут системную работу по поддержке одарённых детей и подростков, которая даёт хорошие результаты. Также она высоко оценила проект созданного в регионе НОЦ.

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#Новости#Александра Константинова#Общество
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