Башкирия привлекла 850 млн рублей на развитие институтов НОЦ

Башкирия привлекла 850 млн рублей на развитие институтов НОЦ
Башкирия привлекла 850 млн рублей на развитие институтов НОЦ
Вчера, 10:20ОбществоАлександра КонстантиноваФото: Сайт главы Башкирии
Вчера, 23 июля, в уфимском Конгресс-холле «Торатау» подвели итоги работы стратегической сессии «Молодые лидеры науки и образования: стратегия борьбы за таланты в Республике Башкортостан».

Руководитель образовательного центра «Сириус» Елена Шмелёва отметила создание в республике Евразийского НОЦ мирового уровня.

— Вам есть чем гордиться. Вы реализуете здесь принципиально новые образовательные программы, которые охватывают всё больше одарённых ребят, дают им возможности для самореализации. И в итоге они приходят в науку, — заявила она.

Руководитель администрации главы Башкирии Александр Сидякин заявил, что республике удалось привлечь порядка 850 млн рублей на развитие институтов, участвовавших в проекте Евразийского научно-образовательного центра (НОЦ).

— На протяжении последних нескольких лет это рекордный объём инвестиций в нашу науку. Он позволил значительно увеличить количество исследований, ускорить выход на рынок новых продуктов и технологий, — отметил Сидякин.

Нашли опечатку в тексте? Выделите её и нажмите ctrl+enter
Мы в социальных сетях

Размещение рекламы: 8 (347) 216-00-58, reklama@mkset.ru

© Mkset.ru - Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт mkset.ru обязательна.

Сетевое издание «Медиакорсеть»

Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 23.11.2018 г. регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74155.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор Алмаев Т.Р.

Телефон редакции: +7 (499) 290-52-20 , +7 (347) 216-00-58

WhatsApp редакции: +7 (347) 216-00-58

Адрес редакции: 105064, г. Москва, переулок Нижний Сусальный, дом 5, строение 15, пом. 1, комната 2

E-mail: info@mkset.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

18+

Яндекс.Метрика
Регионы