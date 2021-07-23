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Жительницы Башкирии пожаловались о проблеме с получением лекарств для детей

23 июля 2021, 03:42
Фото: 1mediainvest.ru
Мамы вынужденны покупать для своих чад жизненно необходимые препараты за свой счет.

Жительницы Стерлитамака рассказали о проблемах с получением лекарства от эпилепсии для своих детей на странице Администрации республики в соцсетях.

Одна из мам Инна Шершова рассказала, что не может получить лекарство по льготе уже с зимы.

— Как не позвоню, всегда нет лекарства. И зимой писала вам… Сразу дали 3 пачки, благодаря вашему звонку. Как так? Кроме короны, люди ничем больше не болеют? Дочери, это лекарство жизненно необходимо! Что за бардак с лекарствами? Неужели с осени ни разу не поступало лекарство? Будьте любезны, разберитесь, пожалуйста. Звоню в поликлинику. Либо занято, либо вообще не берут, — высказала негодование женщина.

К ней в комментариях присоединилась вторая мама, Надежда Аксенова, с похожей проблемой. Ее дочери помогает только лекарство «Топамакс», но вместе него им выдают только заменители.

— Они ей не подходят, иногда, когда близко конец срока годности, выделяют, а так покупаем сами, ведь нельзя пропускать ни одного дня, я понимаю, у них его нет, но ведь что-то сделать можно? Прошу помочь, у меня пенсия 11227 руб, плюс дочери пенсия, далеко не убежишь.

Официальный представитель Минздрава республики Тагир Гизатуллин на данный момент ответил мамам детей, что их обращения приняты и будут рассмотрены в близжайшее время.

#Новости#Анастасия Десяткина#Политика
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