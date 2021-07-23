В Башкирии за убийство 100-летнего ветерана будут судить бывших сотрудников ФСИН

После этого они похитили 2,4 миллиона рублей и скрылись, поделив деньги пополам. А вот вину пополам один из обвиняемых делить не намерен. Под тяжестью собранных доказательств один из обвиняемых сознался в разбойном нападении, но от убийства открестился. При этом его сообщник вину в предъявленном обвинении не признал. Кто и в какой мере виновен теперь определит суд.