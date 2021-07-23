В Башкирии за убийство 100-летнего ветерана будут судить бывших сотрудников ФСИН

Первым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Республике Башкортостан завершено расследование уголовного дела в отношении 41-летнего жителя Кигинского района и 33-летнего жителя Челябинской области по обвинению в убийстве лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с особой жестокостью, сопряженном с разбоем, об этом сообщает пресс-служба СК Башкирии.
Напомним, в июле 2020 года тело ветерана обнаружили соседи в его же доме в селе Леуза. СК Башкирии уточняет, что злоумышленниками оказались бывшие сотрудники ФСИН, которые знали как совершить преступление, не оставив следов, а после содеянного старались не привлекать к себе внимание. Так преступление на протяжении почти двух месяцев оставалось нераскрытым.
Все же правоохранителям удалось выйти на подозреваемых, не без помощи регионального Управления ФСБ.
Следствие установило, что двое мужчин знали, что потерпевший хранит у себя дома крупную сумму денег, посему решили его убить и похитить имеющиеся у него деньги. Убийство ветерана было жутким, ему нанесли множественные телесные повреждения, в том числе нанесли резаные ранения ножом, ударили бутылкой из-под шампанского по голове. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.
После этого они похитили 2,4 миллиона рублей и скрылись, поделив деньги пополам. А вот вину пополам один из обвиняемых делить не намерен. Под тяжестью собранных доказательств один из обвиняемых сознался в разбойном нападении, но от убийства открестился. При этом его сообщник вину в предъявленном обвинении не признал. Кто и в какой мере виновен теперь определит суд.