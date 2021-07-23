В Башкирии появится завод по переработке пластика

В республике зарегистрирован новый резидент ТОСЭР «Благовещенск» — ООО «БиоФлекс». Компания реализует инвестиционный проект по созданию комплекса по переработке вторичной ПЭТ-бутылки и производству флекса (кусочков пластмассы мелкой фракции, продукта измельчения пластика при переработке). Завод будут строить в течение 2021-2028 годов.