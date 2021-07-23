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В Башкирии появится завод по переработке пластика

23 июля 2021, 12:56
Фото: 1MediaInvest
В Башкирии построят комплекс по переработке пластиковых отходов. В проект вложат 470 млн рублей, сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиционной политики республики.

В республике зарегистрирован новый резидент ТОСЭР «Благовещенск» — ООО «БиоФлекс». Компания реализует инвестиционный проект по созданию комплекса по переработке вторичной ПЭТ-бутылки и производству флекса (кусочков пластмассы мелкой фракции, продукта измельчения пластика при переработке). Завод будут строить в течение 2021-2028 годов.

По словам главы министерства Рустама Муратова, предприятие поможет снизить уровень загрязнения окружающей среды.

— Инвестиционный проект позволит сформировать современное высокотехнологичное производство флекса и обеспечить в республике и прилегающих регионах максимальный сбор ПЭТ-тары, — отметил он.

На производстве будут ежегодно перерабатывать до 13 тысяч тонн вторичной ПЭТ-бутылки. Кроме того предприятие создаст свыше 60 рабочих мест, подчеркнула замминистра Екатерина Кликунова.

#Новости#Александра Константинова#Экономика
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