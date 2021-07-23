Мурашко в эфире российского общества «Знание»: Вакцинация — единственный верный путь

По словам министра, IT-индустрия активно присоединилась к решению проблем в сфере здравоохранения. Он также высоко оценил работу медицинского сообщества по исследованию заболевания, вакцин и поствакцинального иммунитета и выразил признательность людям за помощь в сборе информации.