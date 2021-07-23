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Мурашко в эфире российского общества «Знание»: Вакцинация — единственный верный путь

23 июля 2021, 12:52
Фото: minzdrav.gov.ru
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко стал участником просветительской кампании «Разберемся в вакцинах вместе», которую провело Российское общество «Знание» совместно с представителями акции #МЫВМЕСТЕ. Он ответил на вопросы зрителей и рассказал о том, как важно медицинское просвещение.

Как подчеркнул Мурашко, вакцинация выступает единственным правильным путем профилактики заболевания. Сейчас в России доступны четыре вакцины, сделать которые доступно бесплатно, сообщает ИА REGNUM.

Министр призвал зрителей к повышению уровня образованности по вопросам медицины и соблюдению рекомендаций по профилактике болезни в целях формирования коллективного иммунитета.

«42 дня — это окно, требуемое для формирования иммунитета, и в это время важно позаботиться о себе», — сказал он.

В целях ревакцинации могут применяться все отечественные вакцины, прививаться второй раз рекомендуют спустя полгода после первого введения.

По словам министра, IT-индустрия активно присоединилась к решению проблем в сфере здравоохранения. Он также высоко оценил работу медицинского сообщества по исследованию заболевания, вакцин и поствакцинального иммунитета и выразил признательность людям за помощь в сборе информации.

«Сегодня заканчиваются исследования „Спутника V“, итоги опубликуют к октябрю. Данные по вакцине „КовиВак“ будут готовы к концу 2021 года — началу 2022 года», — уточнил он.

#Новости#Юлия Кононенко#Общество
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