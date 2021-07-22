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В Уфе произошло массовое ДТП с участием четырех автомобилей

22 июля 2021, 05:31
Фото: ОГИБДД Управления МВД России по городу Уфе
Водители двух легковушек доставлены в больницу.

Массовое столкновение произошло сегодня утром, 22 июля. Об этом сообщили в отделении по пропаганде безопасности дорожного движения Управления МВД России по городу Уфе.

В 8:20 напротив дома 22 по улице М.Жукова столкнулись Ваз-2114, за рулем которого находился 29-летний мужчина, автомобиль Лада Ларгус, «Хундай Крета» и припаркованный НефАЗ.

По предварительной информации, водитель «Ваз-2114» двигался в сторону улице Сельской Богородской и столкнулся с движущимся во встречном направлении Ларгусом. Ларгус от удара столкнулся с «Хундаем», а тот ударился в припаркованный НефАЗ

— В результате ДТП водители отечественных автомобилей доставлены в медицинское учреждение. На месте работают сотрудники Госавтоинспекции, устанавливаются все обстоятельства дорожной аварии. По факту ДТП начато разбирательство.

#Новости#Анастасия Десяткина#Происшествия
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