«Сейчас не так строго»: Mkset проверил кинотеатры Уфы на соблюдение антиковидных мер

Почти месяц назад в республике вступили новые антиковидные ограничения. С 22 июня в кинотеатры, библиотеки, музеи и концертные залы можно попасть только при предъявлении сертификата о пройденной вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. Мы решили обойти разные уфимские кинотеатры и проверить, можно ли попасть в кино без требуемых документов. Как оказалось на деле, ограничения соблюдаются далеко не везде.
«Родина»
При входе в кинотеатр вас попросят надеть маску. После же сразу начнут спрашивать о наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-2019, справки о медотводе или отрицательного ПЦР-теста. Если у вас нет документов, то кино вы, к сожалению, не посмотрите.
«Синема Парк» в Галерее АРТ
В данном кинотеатре вас максимум попросят надеть маску. После - захотят узнать, на какой сеанс вы пришли. На вопрос: нужны ли документы о вакцинации, вам ответят положительно, однако проверять в этот раз их здесь никто не стал. Отсутствие документов не помешает купить билет и пойти на сеанс. Могут только сказать, что в следующий поход в кинотеатр желательно принести нужные бумаги.
"Мягкий кинотеатр" в «Мегаполисе»
В данном кинотеатре также не отличаются строгостью, вы спокойно можете купить билет в кино, даже не надев маску. А на вопрос: нужна ли вам какая-нибудь справка — скажут, что с этим "сейчас не так строго".
«Ультра Синема»
Здесь такая же ситуация, как и в предыдущем кинотеатре. Только на вопрос о надобности документов, вам ответят, что ограничения перенесли до 26 июля.
Запутавшись в ограничениях и их переносах, Mkset еще раз уточнил у пресс-службы главы Башкирии, какие же ограничения действуют в республике и с какого момента.
- Ограничения в кинотеатрах Башкирии действуют с 22 июня. Во всех остальных учреждениях - с 26 июля, - отметили в Белом доме.
Напомним, ограничения при посещении ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля в Башкирии переносились два раза - с 5 на 12 июля, а затем с 12 на 26 июля. Перенос связали с просьбой бизнеса дать время подготовиться к новым ограничениям.
Отметим, что ограничения с 26 июля будут касаться заведении общепита с 50 и более посадочных мест, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок и пригородных поездов «Орлан». Без прививки, отрицательного ПЦР-теста или медотвода воспользоваться услугами или совершить поездку будет невозможно.
Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой убрать антиковидные меры с кинотеатров. Бизнесмены связали это с тем, что из-за падения количества зрителей кинотеатры могут обанкротиться. Решения по данной ситуации пока нет.