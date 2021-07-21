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«Сейчас не так строго»: Mkset проверил кинотеатры Уфы на соблюдение антиковидных мер

21 июля 2021, 08:17
Фото: Mkset.ru
С 22 июня вступили новые антиковидные ограничения. Mkset проверил, как они соблюдаются в кинотеатрах.

Почти месяц назад в республике вступили новые антиковидные ограничения. С 22 июня в кинотеатры, библиотеки, музеи и концертные залы можно попасть только при предъявлении сертификата о пройденной вакцинации от COVID-19 или отрицательного ПЦР-теста. Мы решили обойти разные уфимские кинотеатры и проверить, можно ли попасть в кино без требуемых документов. Как оказалось на деле, ограничения соблюдаются далеко не везде.

«Родина»

При входе в кинотеатр вас попросят надеть маску. После же сразу начнут спрашивать о наличии сертификата о прохождении вакцинации от COVID-2019, справки о медотводе или отрицательного ПЦР-теста. Если у вас нет документов, то кино вы, к сожалению, не посмотрите.

«Синема Парк» в Галерее АРТ

В данном кинотеатре вас максимум попросят надеть маску. После - захотят узнать, на какой сеанс вы пришли. На вопрос: нужны ли документы о вакцинации, вам ответят положительно, однако проверять в этот раз их здесь никто не стал. Отсутствие документов не помешает купить билет и пойти на сеанс. Могут только сказать, что в следующий поход в кинотеатр желательно принести нужные бумаги.

"Мягкий кинотеатр" в «Мегаполисе»

В данном кинотеатре также не отличаются строгостью, вы спокойно можете купить билет в кино, даже не надев маску. А на вопрос: нужна ли вам какая-нибудь справка — скажут, что с этим "сейчас не так строго".

«Ультра Синема»

Здесь такая же ситуация, как и в предыдущем кинотеатре. Только на вопрос о надобности документов, вам ответят, что ограничения перенесли до 26 июля.

Запутавшись в ограничениях и их переносах, Mkset еще раз уточнил у пресс-службы главы Башкирии, какие же ограничения действуют в республике и с какого момента.

- Ограничения в кинотеатрах Башкирии действуют с 22 июня. Во всех остальных учреждениях - с 26 июля, - отметили в Белом доме.

Напомним, ограничения при посещении ресторанов и других учреждений социально-бытового профиля в Башкирии переносились два раза - с 5 на 12 июля, а затем с 12 на 26 июля. Перенос связали с просьбой бизнеса дать время подготовиться к новым ограничениям.

Отметим, что ограничения с 26 июля будут касаться заведении общепита с 50 и более посадочных мест, салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун, физкультурно-оздоровительных комплексов, фитнес-клубов, бассейнов, санаторно-курортных организаций, студенческих общежитий, а также междугородних пассажирских перевозок и пригородных поездов «Орлан». Без прививки, отрицательного ПЦР-теста или медотвода воспользоваться услугами или совершить поездку будет невозможно.

Ранее Ассоциация владельцев кинотеатров обратилась к главе Башкирии Радию Хабирову с просьбой убрать антиковидные меры с кинотеатров. Бизнесмены связали это с тем, что из-за падения количества зрителей кинотеатры могут обанкротиться. Решения по данной ситуации пока нет.

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