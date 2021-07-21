«Сейчас не так строго»: Mkset проверил кинотеатры Уфы на соблюдение антиковидных мер

В данном кинотеатре вас максимум попросят надеть маску. После - захотят узнать, на какой сеанс вы пришли. На вопрос: нужны ли документы о вакцинации, вам ответят положительно, однако проверять в этот раз их здесь никто не стал. Отсутствие документов не помешает купить билет и пойти на сеанс. Могут только сказать, что в следующий поход в кинотеатр желательно принести нужные бумаги.