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ФАС Башкирии раскрыла сговор на 620 млн рублей при поставках лечебного питания

21 июля 2021, 03:42
Фото: Артур Салимов/mkset.ru
Организации, участвовавшие в нем, сотрудничали с 2017 года.

Антимонопольная служба Башкирии раскрыла сговор трех фирм поставщиков лечебного питания. Об этом сообщает «РБК-Уфа».

Выяснилось, что компании с 2017 года предоставляли друг другу деньги по договору найма.

Фирмы «Рамонда», «Здоровье», «Весна», «Уфимский центр питания Арт-Лайф» и ИП, имя которого не сообщается, провели 13 закупок на поставку лечебного питания в медорганизации с начальной ценой контрактов более 620 млн рублей.

ФАС республики, проверив эти закупки, выяснила, что между фирмами было достигнуто соглашение, которое привело к поддержанию цен на аукционах. Будучи допущенными к торгам, организации не конкурировали между собой, чем обеспечивали получение договоров по максимальным ценам.

Жалобу на подозрительные сделки и возможный сговор подала депутат Горсовета Юлия Романчева, которой принадлежит аутсорсинговая компания по организации лечебного питания «Диет-групп 2009».

— Полученные итоги аукциона вне сговора (взаимной информированности) заявителей невероятны, а исследованные и установленные факты свидетельствуют о нетипичном, недобросовестном поведении участников аукционов, и о том, что результаты невозможны без полной информированности каждого участника о поведении и намерении к поддержанию цен на торгах, — гласит заключение комиссии УФАС.

Теперь фирмам нужно предоставить пояснения и доводы по данному нарушению. Следующее заседание, на котором будет рассмотрено дело, состоится в январе 2022 года.

#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
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