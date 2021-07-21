ФАС Башкирии раскрыла сговор на 620 млн рублей при поставках лечебного питания

Антимонопольная служба Башкирии раскрыла сговор трех фирм поставщиков лечебного питания. Об этом сообщает «РБК-Уфа».
Выяснилось, что компании с 2017 года предоставляли друг другу деньги по договору найма.
Фирмы «Рамонда», «Здоровье», «Весна», «Уфимский центр питания Арт-Лайф» и ИП, имя которого не сообщается, провели 13 закупок на поставку лечебного питания в медорганизации с начальной ценой контрактов более 620 млн рублей.
ФАС республики, проверив эти закупки, выяснила, что между фирмами было достигнуто соглашение, которое привело к поддержанию цен на аукционах. Будучи допущенными к торгам, организации не конкурировали между собой, чем обеспечивали получение договоров по максимальным ценам.
Жалобу на подозрительные сделки и возможный сговор подала депутат Горсовета Юлия Романчева, которой принадлежит аутсорсинговая компания по организации лечебного питания «Диет-групп 2009».
— Полученные итоги аукциона вне сговора (взаимной информированности) заявителей невероятны, а исследованные и установленные факты свидетельствуют о нетипичном, недобросовестном поведении участников аукционов, и о том, что результаты невозможны без полной информированности каждого участника о поведении и намерении к поддержанию цен на торгах, — гласит заключение комиссии УФАС.
Теперь фирмам нужно предоставить пояснения и доводы по данному нарушению. Следующее заседание, на котором будет рассмотрено дело, состоится в январе 2022 года.