В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил подростка на мопеде

ДТП произошло накануне вечером, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.
На проселочной дороге возле деревни Талалаевка столкнулись «Лада Нива» под управлением 33-летнего жителя Стерлитамака и встречный мопед марки «Vento Riva 2» за рулем которого находился 13-летний мальчик.
От полученных травм подросток скончался на месте, его 14-летний пассажир был доставлен в больницу с множественными травмами.
На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.