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В Башкирии водитель легковушки насмерть сбил подростка на мопеде

20 июля 2021, 06:41
Фото: 1mediainvest.ru
14-летнего пассажира мототранспорта доставили в больницу.

ДТП произошло накануне вечером, 19 июля. Об этом сообщили в пресс-службе ГИБДД Башкирии.

На проселочной дороге возле деревни Талалаевка столкнулись «Лада Нива» под управлением 33-летнего жителя Стерлитамака и встречный мопед марки «Vento Riva 2» за рулем которого находился 13-летний мальчик.

От полученных травм подросток скончался на месте, его 14-летний пассажир был доставлен в больницу с множественными травмами.

На месте происшествия работает полиция и другие службы. Подробности ДТП уточняются.

#Новости#Анастасия Десяткина#Происшествия
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