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Под окнами уфимской многоэтажки обнаружен труп мужчины

20 июля 2021, 07:35
Фото: https://t.me/sobitie02
Следственный комитет республики проводит проверку по данному факту.

Как сообщает телеграм-канал «СОБЫТИЯ|Башкортостан» тело было обнаружено утром, 20 июля, под окнами многоэтажки по адресу Черниковская 75/3.

На место происшествия выехали медики. Обстоятельства гибели пока неизвестны. Как сообщается, на вид погибшему мужчине 30 лет.

В МВД республики за уточнениями попросили обратиться в Следственный комитет.

— По факту обнаружения тела мужчины на улице Черниковская г. Уфы органами СК России проводится проверка. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства смерти, по предварительным данным признаков криминального характера не установлено, — сообщил старший помощник руководителя управления ведомства Евгений Каневский.

#Новости#Анастасия Десяткина#Происшествия
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