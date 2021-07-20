Под окнами уфимской многоэтажки обнаружен труп мужчины

— По факту обнаружения тела мужчины на улице Черниковская г. Уфы органами СК России проводится проверка. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства смерти, по предварительным данным признаков криминального характера не установлено, — сообщил старший помощник руководителя управления ведомства Евгений Каневский.