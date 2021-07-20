Под окнами уфимской многоэтажки обнаружен труп мужчины

Как сообщает телеграм-канал «СОБЫТИЯ|Башкортостан» тело было обнаружено утром, 20 июля, под окнами многоэтажки по адресу Черниковская 75/3.
На место происшествия выехали медики. Обстоятельства гибели пока неизвестны. Как сообщается, на вид погибшему мужчине 30 лет.
В МВД республики за уточнениями попросили обратиться в Следственный комитет.
— По факту обнаружения тела мужчины на улице Черниковская г. Уфы органами СК России проводится проверка. В настоящее время следователями проведен осмотр места происшествия, назначена судебно-медицинская экспертиза, опрашиваются очевидцы, устанавливаются обстоятельства смерти, по предварительным данным признаков криминального характера не установлено, — сообщил старший помощник руководителя управления ведомства Евгений Каневский.