В Уфе из окна 9 этажа выпала трехлетняя девочка

Инцидент произошел 1 июля. Управление гражданской защиты города Уфа сообщает, что из окна девятого этажа в доме на улице Пожарского выпала трехлетняя девочка. Дома она находилась со старшим семилетним братом. Родители ушли на работу, перед этим проследили, что окна в квартире были закрыты. Видимо в такую жару дети проявили инициативу и открыли окна, чтобы проверить.
Девочка залезла на подоконник и облокотилась на москитную сетку и выпала из окна. К счастью, ребенок жив и сейчас госпитализирован в больницу. Обстоятельства происшествия выясняются – уточнили в ведомстве.
УГЗ напоминает родителям, как избежать подобных ситуаций
Уважаемые родители! Будьте внимательны. Если ваш ребенок находится дома, держите окна закрытыми независимо от того, живете вы в многоэтажном доме или в частном. Не оставляйте детей одних в комнате, где открыты окна, даже на короткий срок. Играя на подоконнике у открытого окна, маленькие дети не понимают, что москитная сетка не столь безопасна и воспринимают ее как защитный барьер. Нужно держать окна закрытыми на замок или на вертикальном проветривании, зафиксированными на ключ. Чтобы ребенок не смог открыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы.Управление гражданской защиты по городу Уфа