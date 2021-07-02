В Уфе из окна 9 этажа выпала трехлетняя девочка

Уважаемые родители! Будьте внимательны. Если ваш ребенок находится дома, держите окна закрытыми независимо от того, живете вы в многоэтажном доме или в частном. Не оставляйте детей одних в комнате, где открыты окна, даже на короткий срок. Играя на подоконнике у открытого окна, маленькие дети не понимают, что москитная сетка не столь безопасна и воспринимают ее как защитный барьер. Нужно держать окна закрытыми на замок или на вертикальном проветривании, зафиксированными на ключ. Чтобы ребенок не смог открыть окно самостоятельно, установите на окнах блокираторы.Управление гражданской защиты по городу Уфа