Уфимский аэропорт должен 17 миллионов рублей «Аэрофлоту»

Решение о выплате аэропортом «Уфа» более 17 миллионов рублей в пользу авиакомпании «Аэрофлот» оставил без изменений арбитражный апелляционный суд в Челябинске.
Это не первое судебное разбирательство организаций. В апреле этого года суд удовлетворил иск компании перевозчика о взыскании с аэропорта указанной суммы.
Инцидент произошел 9 августа 2017 года. Самолет авиакомпании должен был совершить рейс Уфа-Москва, однако при взлете в двигатель воздушного судна попала птица, которая в дальнейшем привела к его поломке. В связи с этим судно было вынуждено вернуться в обратно в воздушную гавань республики.
Авиакомпания обвиняет в произошедшем орнитологическую службу аэропорта, однако аэропорт «Уфа» считает, что ее вины в произошедшем нет, и виной инциденту стала одиночная птица.
Ранее произошел еще один инцидент. Самолет, следовавший рейсом Каир-Уфа, совершил аварийную посадку в столице республики из-за возгорания правой стойки шасси.