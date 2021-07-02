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Уфимский аэропорт должен 17 миллионов рублей «Аэрофлоту»

2 июля 2021, 05:36
Фото: airport_ufa.official
Во столько обошлась птица, попавшая в двигатель самолета авиакомпании.

Решение о выплате аэропортом «Уфа» более 17 миллионов рублей в пользу авиакомпании «Аэрофлот» оставил без изменений арбитражный апелляционный суд в Челябинске.

Это не первое судебное разбирательство организаций. В апреле этого года суд удовлетворил иск компании перевозчика о взыскании с аэропорта указанной суммы.

Инцидент произошел 9 августа 2017 года. Самолет авиакомпании должен был совершить рейс Уфа-Москва, однако при взлете в двигатель воздушного судна попала птица, которая в дальнейшем привела к его поломке. В связи с этим судно было вынуждено вернуться в обратно в воздушную гавань республики.

Авиакомпания обвиняет в произошедшем орнитологическую службу аэропорта, однако аэропорт «Уфа» считает, что ее вины в произошедшем нет, и виной инциденту стала одиночная птица.

Ранее произошел еще один инцидент. Самолет, следовавший рейсом Каир-Уфа, совершил аварийную посадку в столице республики из-за возгорания правой стойки шасси.

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