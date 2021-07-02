Уфимский аэропорт должен 17 миллионов рублей «Аэрофлоту»

Инцидент произошел 9 августа 2017 года. Самолет авиакомпании должен был совершить рейс Уфа-Москва, однако при взлете в двигатель воздушного судна попала птица, которая в дальнейшем привела к его поломке. В связи с этим судно было вынуждено вернуться в обратно в воздушную гавань республики.