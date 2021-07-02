Радий Хабиров открыл флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады в Уфе

– Мы долго ждали нашу Фольклориаду и готовились к ней. Конечно, я разделяю все переживания, которые возникают из-за коронавируса. Но вновь повторяю, что санитарно-эпидеомологическая ситуация в республике и те меры, которые мы предпринимаем по отношению к участникам, позволят нам её провести. В моем понимании Фольклориада в Башкортостане - ярчайшее мировое культурное событие. В непростой период оно поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии – написал Хабиров на своей странице в соцсети.