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Радий Хабиров открыл флешмоб национальных костюмов в честь начала Фольклориады в Уфе

2 июля 2021, 10:52
Фото: фото из соцсетей
Он призвал пользователей соцсетей последовать его примеру и принять участие в данном флешмобе.

– Мы долго ждали нашу Фольклориаду и готовились к ней. Конечно, я разделяю все переживания, которые возникают из-за коронавируса. Но вновь повторяю, что санитарно-эпидеомологическая ситуация в республике и те меры, которые мы предпринимаем по отношению к участникам, позволят нам её провести. В моем понимании Фольклориада в Башкортостане - ярчайшее мировое культурное событие. В непростой период оно поможет нам избавиться от уныния и покажет, что все люди планеты, независимо от того, из какого они государства, хотят жить в мире, дружбе и согласии – написал Хабиров на своей странице в соцсети.

Глава Башкирии сообщил, что в Уфу уже прилетели участники из 22 стран и город ждет еще гостей.

Своей фотографией в башкирском национальном костюме Хабиров открыл флешмоб всех национальных костюмов.

– Национальный костюм – это важнейший мостик к нашим предкам и к нашей истории. Размещайте в социальных сетях рисунки, фото и видео ваших национальных костюмов. И давайте гордиться нашей историей и тем, что несмотря на то, что мы очень разные, мы вместе. Не забудьте хештеги. Всем добра! – призвал своих читателей глава Башкирии.

#Новости#Ирина Деревянчук#Общество
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