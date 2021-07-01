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В Уфе заработали 30 восстановленных газовых автобусов

1 июля 2021, 16:30
Фото: 1MediaInvest
В сервисном центре Уфимского АТП-8, который является филиалом ГУП «Башавтотранс», восстановили вышедшие из строя автобусы, работающие на метане. Об этом сообщила пресс-служба главы Башкирии.

По словам гендиректора «Башавтотранса» Надир Самиева, в 2014–2016 годах предприятие за счёт средств бюджета республики купило в лизинг 181 газовый автобус. При пробеге 240-310 тысяч км 79 автобусов вышли из строя из-за конструктивных недостатков, ненадежности узлов и агрегатов, в том числе двигателя европейской сборки. Ремонт автобусов решили не проводить, поскольку приобрести дорогие запчасти предприятие не могло позволить. Несколько лет они простаивали в законсервированном виде на территории УАТП-6.

В 2018 году на предприятии подготовили дорожную карту по восстановлению вышедших из строя автобусов. Этот проект «Башавтотранс» реализует совместно с китайской компанией Yuchai, поставляющей новые газовые двигатели. Их стоимость более чем в два раза ниже цен на оригинальные европейские двигатели — один двигатель стоит 1,2 млн рублей.

В декабре 2019 года новый двигатель поставили на одном пилотном автобусе, который работает на уфимском маршруте № 51. Однако из-за ограничений, связанных с коронавирусом, реализацию проекта пришлось отложить на более поздний срок.

В июне 2021 года «Башавтотранс» получил 32 двигателя, которые установили на площадках трёх уфимских АТП и Стерлитамакского АТП. Кроме замены двигателя, на автобусах обновили лакокрасочное покрытие и салон.

Самиев добавил, что в течение лета восстановят ещё 15 автобусов, а остальные — отремонтируют до конца года.

Глава Башкирии Радий Хабиров во время визита в сервисный центр вручил медали «За трудовую доблесть» трём работникам «Башавтотранса».

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