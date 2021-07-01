В Уфе заработали 30 восстановленных газовых автобусов

По словам гендиректора «Башавтотранса» Надир Самиева, в 2014–2016 годах предприятие за счёт средств бюджета республики купило в лизинг 181 газовый автобус. При пробеге 240-310 тысяч км 79 автобусов вышли из строя из-за конструктивных недостатков, ненадежности узлов и агрегатов, в том числе двигателя европейской сборки. Ремонт автобусов решили не проводить, поскольку приобрести дорогие запчасти предприятие не могло позволить. Несколько лет они простаивали в законсервированном виде на территории УАТП-6.