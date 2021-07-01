В Башкирии в пятый раз проверят жалобу мужчины на пытки в полиции

История произошла в 2019 году, когда сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину во дворе собственного дома, а затем доставили в участок. По его словам, там сотрудники начали его избивать, а также угрожали изнасиловать дубинкой, если тот не признается в поджоге нескольких автомобилей и требовали подписать явку с повинной.