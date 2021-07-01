В Башкирии в пятый раз проверят жалобу мужчины на пытки в полиции

Следственный комитет республики в пятый раз начал проверку по жалобе жителя Стерлитамака, который обвиняет правоохранителей в пытках и угрозах изнасилования дубинкой. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета против пыток.
История произошла в 2019 году, когда сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину во дворе собственного дома, а затем доставили в участок. По его словам, там сотрудники начали его избивать, а также угрожали изнасиловать дубинкой, если тот не признается в поджоге нескольких автомобилей и требовали подписать явку с повинной.
Мужчина четыре раза обращался в Следственный комитет республики с просьбой возбудить по данному факту уголовное дело, однако каждый раз ему было отказано.
Ранее стало известно о том, что пятеро уфимцев предстанут перед судом за передачу взятки. Таким образом они хотели незаконно получить водительские права не сдавая экзамена.