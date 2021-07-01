mkset.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

В Башкирии в пятый раз проверят жалобу мужчины на пытки в полиции

1 июля 2021, 10:35
Фото: 1mediainvest.ru
Полтора года жителю Стерлитамака отказывают в возбуждении уголовного дела по факту пыток правоохранителями.

Следственный комитет республики в пятый раз начал проверку по жалобе жителя Стерлитамака, который обвиняет правоохранителей в пытках и угрозах изнасилования дубинкой. Об этом сообщается на официальном сайте Комитета против пыток.

История произошла в 2019 году, когда сотрудники правоохранительных органов задержали мужчину во дворе собственного дома, а затем доставили в участок. По его словам, там сотрудники начали его избивать, а также угрожали изнасиловать дубинкой, если тот не признается в поджоге нескольких автомобилей и требовали подписать явку с повинной.

Мужчина четыре раза обращался в Следственный комитет республики с просьбой возбудить по данному факту уголовное дело, однако каждый раз ему было отказано.

Ранее стало известно о том, что пятеро уфимцев предстанут перед судом за передачу взятки. Таким образом они хотели незаконно получить водительские права не сдавая экзамена.

Материалы по теме
Пятеро уфимцев предстанут перед судом за передачу взятки
#Новости#Анастасия Десяткина#Общество
Подпишитесь
Что власти Башкирии пообещали мобилизованным, участникам СВО и их семьям: главное
Сегодня, 11:14
"Будет неправильно": первый вице-мэр Уфы высказался о плате за отопление за три дня
Сегодня, 10:07
Представитель военкомата Башкирии объяснил небольшие зарплаты мобилизованных
Вчера, 19:57
Топ богатых республики Башкортостан
Сегодня, 15:08
«Тревожные чемоданы»: военком Башкирии прокомментировал режим базовой готовности
Сегодня, 11:44
«Битву против снега не проиграете»: Хабиров высказался о зимнем сезоне в Башкирии
Вчера, 13:48