Татьяна Минеева оценила жалобу Путину на высокие кредитные ставки для МСП

18-я программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась в среду, 30 июня. Ее можно было посмотреть и послушать в эфире Первого канала, телеканалов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В первый раз подобный формат общения российского лидера с населением на общенациональных теле- и радиоканалах был организован в 2001 году. Далее прямые линии проходили каждый год, кроме 2004, 2012 и 2020 годов.