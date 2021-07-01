Татьяна Минеева оценила жалобу Путину на высокие кредитные ставки для МСП

Уполномоченный по защите прав бизнесменов в Москве Татьяна Минеева сообщила о том, какую поддержку предпринимателям оказывают столичные чиновники во время эпидемии новой коронавирусной инфекции. Об этом пишет newsnn.ru.
Так, правительство Москвы освободило отдельные виды бизнеса от налога на добавленную стоимость при условии, что все процессы будут прозрачными. Всё должно проходить через чек, в том числе и закупаемые товары. Норма вступит в силу с первого января следующего года для заведений общественного питания. Кроме того, власти пролонгировали кредиты и снизили налоговые ставки, подчеркнула бизнес-омбудсмен.
Минеева напомнила, что в вопросе Путину говорилось и о требовании банками залога. Претензии жителя Сургута понять можно. Однако наладить беззалоговую работу непросто. Взятые деньги нужно возвращать. Именно поэтому банки и требуют залог. В противном случает финансовая система России возьмет на себя слишком большую нагрузку.
Правозащитница согласна с позицией главы государства, что предприниматели должны рассматривать различные варианты. Например, существуют льготные формы кредитования. В 2020 году из федеральной казны выделили порядка триллиона рублей. Это очень много, но все равно недостаточно. Однако власти продолжат развивать данную систему.
18-я программа «Прямая линия с Владимиром Путиным» состоялась в среду, 30 июня. Ее можно было посмотреть и послушать в эфире Первого канала, телеканалов «Россия 1», «Россия 24», НТВ, ОТР, «Мир», радиостанций «Маяк», «Вести FM» и «Радио России». В первый раз подобный формат общения российского лидера с населением на общенациональных теле- и радиоканалах был организован в 2001 году. Далее прямые линии проходили каждый год, кроме 2004, 2012 и 2020 годов.
В нынешнем году общее число обращений на имя Путина во время подготовки прямой линии превысило два миллиона. Трансляция длилась 3 часа 42 минуты. За это время президент ответил на 70 вопросов россиян. Обращения приходили по различным каналам связи. Одна из ведущих программы Екатерина Березовская рассказала, что спецслужбы зарегистрировали серьезные DDoS-атаки, направленные на цифровые системы, с помощью которых организовали прямую линию с Путиным.
Президент сказал, что правительство не оставит без внимания ни одно обращение граждан. В конце передачи российский лидер заявил, что благодарен слушателям, зрителям и всем участникам прямой линии.
Кроме того, Путин поблагодарил за совместную работу ведущих. Власти сделают все, чтобы все присланные вопросы, даже те, которые не были затронуты во время диалога, не остались без внимания, резюмировал Путин.