СберБанк и ЮMoney присоединились к сервису C2B — Системы быстрых платежей

Напомним, через Систему быстрых платежей (СБП) Банка России клиент может оплатить покупку или услугу, предоставленную юридическим лицом — торгово-сервисным предприятием, с помощью онлайн-перевода денежных средств со своего банковского счёта на расчётный счёт юридического лица. Банк покупателя и банк юридического лица при этом должны быть участниками СБП. Покупатель оплачивает покупку через мобильное приложение своего банка. Оплатить покупку можно: по QR-наклейке СБП заблаговременно сформированной для торгово-сервисного предприятия, или по QR-коду СБП, сформированному для одноразового использования (на конкретную покупку).