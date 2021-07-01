Пятеро уфимцев предстанут перед судом за передачу взятки

Прокуратура Советского района вынесла обвинительное заключение в отношении пятерых уфимцев от 23 до 30 лет. Они обвиняются в даче взятки сотрудникам ГИБДД. Об этом сообщили в прокуратуре республики.
Как выяснилось с 2016 по 2018 уфимцы обращались к инструктору автошколы с просьбой о помощи в получении водительских прав без сдачи экзамена. Мужчина согласился выступить посредником между ними и сотрудниками МРЭО ГИБДД по республике. Общая переданная за это время сумма составила 82 тысячи рублей.
В настоящий момент уголовные дела направлены в Советский районный суд г. Уфы для дальнейшего рассмотрения, а обвиняемые полностью признали свою вину. Однако не только нерадивым уфимцам предстоит понести наказание за содеянное.
- В отношении взяткополучателей и посредника также возбуждены и расследуются уголовные дела, сообщили в прокуратуре Башкирии.
Напомним, что ранее в республике был задержан житель Самарской области который обвиняется в даче взятки местному начальнику ГИБДД.