Пятеро уфимцев предстанут перед судом за передачу взятки

Как выяснилось с 2016 по 2018 уфимцы обращались к инструктору автошколы с просьбой о помощи в получении водительских прав без сдачи экзамена. Мужчина согласился выступить посредником между ними и сотрудниками МРЭО ГИБДД по республике. Общая переданная за это время сумма составила 82 тысячи рублей.